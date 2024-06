Stand: 13.06.2024 19:42 Uhr Pasewalk: Unfall mit sechs Verletzten - darunter drei Kinder

Bei einem Auffahrunfall in der Nähe von Pasewalk sind am Donnerstag sechs Menschen verletzt worden, darunter auch drei Kinder. Laut Polizei hat ein 70-Jähriger einen Bus in einer Rechtskurve überholt. Ein entgegenkommender Autofahrer und der Busfahrer bremsten. In der Folge gelang es einem 36-jährigen Autofahrer nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und es kam zum Auffahrunfall. Die zum Teil schwerverletzten Beteiligten im Alter von fünf, neun, 13, 34 und 36 Jahren mussten in Krankenhäuser nach Pasewalk und Ueckermünde gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der 70-jährige Unfallverursacher bemerkte eigenen Angaben zufolge nicht, was er ausgelöst hatte und fuhr weiter. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

