Stand: 14.09.2023 07:33 Uhr Pasewalk: Rekruten der Bundeswehr legen gemeinsames Gelöbnis ab

In Pasewalk legen heute Nachmittag ab 14 Uhr Rekruten der Bundeswehr ihr Gelöbnis ab. Mit dabei sind Soldatinnen und Soldaten verschiedener Waffengattungen: Insgesamt 144 Panzergrenadiere, Pioniere und Angehörige der Marine. Der Kommandeur der Marinetechnikschule in Stralsund Sven Janssen sagt, dass für die Marine dieses Gelöbnis in Pasewalk eine schöne Gelegenheit sei, die anderen Uniformträger kennen zu lernen und die Bevölkerung einen kleinen Eindruck von der Vielfalt der Bundeswehr bekomme. Vorpommernstaatssekretär Heiko Miraß wird in seiner Rede auch darauf eingehen, dass Heer und Marine einen unverzichtbaren Dienst für die Landes- und Bündnisverteidigung leisten.

