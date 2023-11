Stand: 07.11.2023 11:37 Uhr Parchim: Martinimarkt hatte so viele Besucher wie nie zuvor

Am Montag ist der Parchimer Martinimarkt nach vier Tagen mit einem großen Feuerwerk zu Ende gegangen. Eine offizielle Besucher-Zahl gibt es zwar nicht. Ein Sprecher der Stadt sagte aber, dass es so viele Besucher auf dem Volksfest gegeben habe, wie noch nie. Man könne von einer hohen fünfstelligen Zahl ausgehen - Schätzungen bewegen sich zwischen 60.000 bis 80.000 Menschen. Die Schausteller ziehen nun weiter. Einige werden ab Freitag auf dem Martini-Markt in Grabow erwartet.

