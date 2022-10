OB-Kandidatin Carmen-Alina Botezatu: "Rostock. Einfach machen" Stand: 05.10.2022 17:58 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Carmen-Alina Botezatu tritt an für die SPD.

Zurzeit ist sie Leiterin des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock. Die 47-Jährige wurde in Rumänien geboren, ist verheiratet und hat vier Kinder. Ihre Hobbys sind Joggen und Spaziergänge an der Ostsee. Ihr Lieblingsort in Rostock sind die Plattenbaugebiete. Carmen-Alina Botezatus Wahlkampfmotto lautet: "Rostock. Einfach machen."

"Missstand": Gelder aus Europa und vom Bund verfallen

Sie sagt, es gibt in Rostock gute Ideen. Projekte, die zwar geplant, dann aber nicht umgesetzt werden. Diesen "Missstand", wolle sie beenden: "Das stelle ich fest, weil ich diese Mittel auch prüfe, dass Gelder aus Europa vom Bund und Land verfallen. So etwas darf nicht passieren. Da ich genau über diese Mittel den Überblick habe und weiß, was es jetzt für einige Projekte bedeutet, z. B. das Warnow Quartier, ist es jetzt höchste Eisenbahn dafür."

Botezatus Themen: Stadtentwicklung, Wohnen, Wissenschaft und Wirtschaft

Ein weiteres wichtiges Thema ihrer Agenda, sagt sie, ist die Stadtentwicklung: "Wir haben die 'drei Ws' in Rostock, nämlich Wohnen, Wirtschaft und Wissenschaft. Wohnen muss bezahlbar bleiben, auch wenn die Wohnung geheizt werden muss. Ich weiß, dass die Wirtschaft sofort die Hilfe der Stadt braucht - des Landes und des Bundes auch, weil deren Kosten explodieren. Und die Wissenschaft soll nicht nur am Ortseingangsschild aufgeführt werden, sondern ist Chance für Rostocks Zukunft. Es wird hier viel am Wasserstoff geforscht. Und ich will, dass Rostock Vorreiterin für ganz Deutschland ist."

Energiekrise: Menschen und Unternehmen unterstützen

Rostock steht vor einem möglicherweise harten Winter. Botezatu will die Menschen im Falle einer Energiekrise unterstützen: "Ganz klar sage ich, mit mir als Oberbürgermeisterin wird niemand seine oder ihre Wohnung verlieren. Für unsere Unternehmen werde ich für einen unmittelbaren Schutzschirm kämpfen."

