OB-Kandidat Niels Burmeister: "Kultur fördert Zusammenhalt" Stand: 05.10.2022 17:57 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Niels Burmeister tritt parteilos als Einzelkandidat an.

Der gelernte Koch und Industriekaufmann ist aktuell Geschäftsführer einer Rostocker Kulturbühne. Er wurde vor 52 Jahren in Rostock geboren und ist verheiratet. Er liebt es, in seiner Freizeit im Garten zu sein oder zu reisen. Sein Wahlkampfmotto ist: "Typisch Hanseatisch."

Wahlthemen: Energiesicherheit, aber nicht zu Lasten der Kultur

Niels Burmeister setzt auf Kultur in Rostock. Und er möchte mehr tun für die Energiesicherheit der Stadt. "Wir müssen aufpassen, dass wir in Rostock nicht zu Lasten der Kultur sparen. Das wird es mit mir als Bürgermeister auf gar keinen Fall geben. Kultur ist zwar eine Kann-Aufgabe, aber das ist genau die Aufgabe, die das Getriebe unserer Gesellschaft ist. Kultur fördert Zusammenhalt", sagte er im Gespärch mit NDR 1 Radio MV. "Mein zweites großes Thema ist die Energiezukunft Rostocks. Da könnte man schnell einiges machen: Zum Beispiel auf jedes öffentliche kommunale Haus ganz dringend Photovoltaik-Anlagen installieren, die klimaneutralen Strom produzieren, was für die Energiesicherheit der Hansestadt sehr wichtig ist".

Neues Personalkonzept für die Stadtverwaltung

Erreichen möchte er seine Ziele unter anderem durch ein neues Personalkonzept für die Stadtverwaltung und breite Bündnisse im politischen Raum. "Wir brauchen eine ganz starke Verwaltung, wir brauchen kompetente Mitarbeiter in Planungsämtern. Also das Bauamt ist Dreh- und Angelpunkt aller Planungen in Rostock, da muss ganz dringend mehr Personal eingestellt werden. Damit die Ziele, die wir uns selber als Stadt gesetzt haben, umgesetzt werden können. Egal ob Volkstheater oder das neue Petritor, es muss geplant und umgesetzt werden. Das passiert im Bauamt und wenn da nicht gearbeitet werden kann, weil kein Personal da ist, wird auch nichts umgesetzt. In der Bürgerschaft hoffe ich, dass ich als parteiloser OB mehr Chancen habe, ein breites Parteienspektrum zusammen zu führen, als ein parteigebundener Bürgermeister".

Mehrgenerationen-Wohnen fördern

Um Rostock voran zu bringen, setzt Niels Burmeister auch auf Altbewährtes. "Ich finde das Projekt Mehrgenerationen-Wohnen spannend, weil ich das aus meiner Jugend kenne. Da hat neben mir die Oma gewohnt, die dann nachmittags auch mal aufs Kind von der Nachbarin aufgepasst hat. Und da ist so viel Kompetenz vorhanden, dass man sowas vorantreiben sollte. Ich hab‘ auch die Idee - das kenne ich aus anderen Städten - warum werden auf dem Gelände fürs Südstadtklinikum nicht gleich Wohnungen gebaut für die, die da arbeiten? "

