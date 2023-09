Stand: 08.09.2023 18:53 Uhr Gewerkschaft: "Schweriner Volkszeitung" baut Stellen ab

Die "Schweriner Volkszeitung" baut nach Angaben der Gewerkschaft DJV ein Viertel ihrer Stellen und damit rund 20 Arbeitsplätze ab. Darüber sei die Belegschaft informiert worden, hieß es. Die Geschäftsführung begründet den Schritt dem DJV gegenüber mit Kostensteigerungen, der Inflation und einem schlechtem Konsumklima. Einen Sozialplan soll es demnach nicht geben, man suche in individuellen Gesprächen mit den Mitarbeitern, so die Geschäftsführung. Der Stellenabbau betreffe innerhalb der NOZ Medien-Holding nur den Standort in Mecklenburg-Vorpommern, heißt es von der Gewerkschaft weiter.

