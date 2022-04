Niedrigste Zahl an Verkehrstoten seit 1990 Stand: 05.04.2022 14:53 Uhr Auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns sind im vergangenen Jahr 68 Menschen ums Leben gekommen. Das ist die niedrigste Zahl an Verkehrstoten seit 1990.

2021 sind auf Mecklenburg-Vorpommerns Straßen 68 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Auch die Zahl von knapp 6.000 Verletzten stellt nach Angaben von Innenminister Christian Pegel (SPD) und Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) einen Tiefstwert dar. 1991 wurden noch 624 Tote gezählt, im vergangenen Jahr waren es 70. Jedes vierte Unfallopfer verlor 2021 sein Leben durch die Kollision mit einem Straßenbaum. Als Hauptursachen für die fatalen Unfälle nannten die Minister Raserei und Alkohol am Steuer.

10.000 Mal Unfallflucht

Nach Ansicht von Pegel und Meyer hat sich – wie schon 2020 – auch die Corona-Pandemie in den Zahlen Verkehrsunfallstatistik niedergeschlagen. Lockdowns und die Möglichkeit für viele, im Home-Office zu arbeiten, führten demnach zu weniger Verkehr auf den Straßen – und weniger Unfällen. Die Zahl der verunglückten E-Bike-Fahrer stieg allerdings. „Die 178 Menschen, die 2021 mit einem E-Bike verunglückt sind, machen bereits zwölf Prozent der verunglückten Radler insgesamt aus“, so Pegel. Sorgen machen ihm auch die Zahlen beim Thema Unfallflucht. 2021 seien in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 10.000 Fälle von Unfallflucht registriert worden.

