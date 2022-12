Stand: 15.12.2022 15:12 Uhr 46 Rechtsextreme und 11 Reichsbürger in MV haben Waffen

Wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte, besitzen in Mecklenburg-Vorpommern 46 Menschen, die der rechtsextremen Szene zugerechnet werden, zusammengenommen 260 Schusswaffen. Hinzu kommen elf sogenannte Reichsbürger oder Selbstverwalter mit 28 erlaubten Schusswaffen. Erst vergangene Woche hatte es eine bundesweite Razzia gegen 25 Verdächtige aus der Reichsbürgerszene gegeben. In Mecklenburg-Vorpommern gab es allerdings keine Durchsuchung. Seither wird über eine Verschärfung des Waffenrechts diskutiert. Derzeit dürfen nur Jäger und Sportschützen in Deutschland legal Schusswaffen besitzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.12.2022 | 16:30 Uhr