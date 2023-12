Stand: 30.12.2023 16:42 Uhr Lüdersdorf: Auto fährt auf Wohnmobil auf

Bei einem Unfall auf der A20 in Höhe Lüdersdorf hat es am Sonnabendnachmittag einen hohen Sachschaden gegeben. Laut Polizei war in Fahrtrichtung Rostock ein Auto auf ein Wohnmobil aufgefahren. Alle Insassen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge können jedoch nicht weiterfahren und müssen abgeschleppt werden. Dafür ist nach Einschätzung der Polizei aber keine Sperrung der A20 nötig.

