Stand: 05.12.2023 16:00 Uhr Pasewalk: Operationen in Asklepios Klinik finden statt

Im Asklepios Klinikum in Pasewalk wird wieder operiert. Auch Notfall-Patienten können wieder behandelt werden. Mitte Oktober war die Sterilgutabteilung in Pasewalk geschlossen worden. Das verschmutze OP-Besteck wurde zur Säuberung nach Hamburg geschickt. Die Logistik funktionierte offenbar aber nicht, so dass ständig sterile Instrumente fehlten. Das führte zu zahlreichen Ausfällen bei Operationen und zur Abmeldung der Notaufnahme.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.12.2023 | 18:30 Uhr