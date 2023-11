Mangel an OP-Besteck: Keine Operationen in Asklepios-Klinik Pasewalk Stand: 30.11.2023 06:45 Uhr Mindestens bis Ende der Woche fallen im Asklepios-Klinikum in Pasewalk Operationen aus. Es ist nicht genug steriles Operationsbesteck vorrätig.

Die Situation im Asklepios Klinikum in Pasewalk scheint dramatischer als vom Konzern dargestellt. Seit sechs Wochen werde dort so gut wie gar nicht operiert, heißt es aus dem Umfeld der Klinik. Vor sechs Wochen wurde die Sterilisationsabteilung im Asklepios Klinikum geschlossen. Die Reinigung des OP-Bestecks wurde zu einer Asklepios-Tochterfirma in Hamburg ausgelagert. Laut Konzern funktioniere das wegen logistischer Schwierigkeiten nicht reibungslos. Laut NDR MV Informationen bedeutet das, dass im Klinikum so gut wie gar nicht mehr operiert wird. Normalerweise werden in Pasewalk 20 bis 25 Patienten täglich operiert.

Reinigung in Hamburg - logistischer Aufwand zu groß

Die Schließung der Sterilisationsabteilung begründet Asklepios mit erheblichen Krankheitsfällen. Außerdem wolle man Synergien schaffen. Laut Informationen der Gewerkschaft ver.di plane Asklepios im Brandenburgischen Schwedt eine zentrale Sterilisationsabteiling. Weil die Reinigung des OP-Bestecks intern nicht mehr möglich war, sei der Dienst nach Hamburg ausgelagert worden. Das habe aber wegen des logistischen Aufwandes nicht reibungslos funktioniert, sagte Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz.

