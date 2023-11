Stand: 25.11.2023 11:49 Uhr Zicker: Bungalows auf Zeltplatz abgebrannt

In Zicker in der Gemeinde Garz auf Rügen sind am Morgen drei Bungalows auf einem Zeltplatz abgebrannt. Es waren mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, ist die Brandursache bisher ungeklärt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

