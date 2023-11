Stand: 25.11.2023 07:16 Uhr Rostock Seawolves treffen im Heimspiel auf BG Göttingen

Die Basketballer der Rostock Seawolves können sich nach dem Aus im Europapokal nun voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Nächster Gegner ist heute Abend BG Göttingen. Die Seawolves bezeichnen das Duell mit den Niedersachsen als “richtungsweisend”. Beide Teams sind nicht gut in die Saison gestartet. Rostock hat in sieben Spielen erst zweimal gewonnen, Göttingen als Tabellenvorletzter sogar nur einmal. Dennoch erwartet Seawolves-Coach Christian Held einen starken Gegner, der viele Spiele nur knapp verloren hat. Man dürfe die Tabellensituationen daher nicht überbewerten. Mit einem Heimerfolg könnte Rostock den Anschluss ans Mittelfeld schaffen, andernfalls rückt die Abstiegszone näher. Bis auf Mike Smith können die Seawolves mit einem vollen Kader antreten, Till Gloger feiert nach einer Verletzung sein Bundesliga-Comeback. Anpfiff in der Stadthalle ist 20 Uhr.

