Stand: 05.10.2023 19:13 Uhr Franzburg: Zwei Verletzte nach Streit auf Familienfeier

Auf einer Familienfeier in Franzburg (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 32-jähriger betrunkener Ukrainer mit Stichwunden im Rücken vor einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. Kurze Zeit später kam eine 63-jährige Ukrainerin mit einer Platzwunde am Kopf auf die Beamten zu. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar kam es auf der Feier zu Streitigkeiten. Warum die Feier eskalierte und wer zugestochen hat, ist noch unklar.

