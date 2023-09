Stand: 07.09.2023 16:56 Uhr Altentreptow: Tödlicher Unfall

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ist ein 83-jährigerAutofahrer bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen Mittag auf der Landesstraße zwischen Altentreptow und Reinberg, so eine Polizeisprecherin. Eine 53 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie mit dem Auto eines 83-jährigen Rentners zusammen. Beide Fahrer wurden eingeklemmt. Der Senior starb noch am Unfallort. Die 53-Jährige kam schwer verletzt in eine Klinik.

