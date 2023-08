Stand: 01.08.2023 15:46 Uhr Wismar: Symbolische Schlüsselübergabe an Meyer Werft

Die Werft in Wismar ist seit Dienstag offiziell an Meyer Wismar, einen weiteren Standort der Meyer Papenburg Werft, untervermietet. Der symbolische Schlüssel der Werft wurde von Insolvenzverwalter Christoph Morgen an Bernard Meyer übergeben, dem Chef der gleichnamigen Werft. Der Insolvenzverwalter hatte bisher die Werft vom neuen Eigentümer Thyssen Krupp gemietet, nun vermietet er sie weiter. Künftig arbeiten bis zu 400 Meyer-Werft-Mitarbeiter am Umbau der ehemaligen Global Dream zu einen Luxus-Kreuzfahrtschiff des Disney-Konzerns. Das soll mindestens noch anderthalb Jahre dauern. Danach will Thyssen Krupp Marine-Schiffe auf der Werft bauen.

