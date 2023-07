Stand: 24.07.2023 18:31 Uhr Rostock: Diebe stehlen nach der Hochzeitsfeier alle Geschenke

Unbekannte haben einem frisch vermählten Brautpaar nach einer Hochzeitsfeier die Geschenke und alle Glückwunschkarten gestohlen. Die Festgesellschaft hatte in der Nacht zum Sonntag bis etwa zwei Uhr in der Früh im Rostocker Stadthafen gefeiert. Das Brautpaar ließ die Geschenke am Veranstaltungsort und wollte sie später abholen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der Bräutigam am Sonntag gegen elf Uhr dort eintraf, bemerkte er den Einbruch und informierte die Polizei. Die Beamten stellten später fest, dass die Täter vermutlich auch in ein benachbartes Geschäft eingebrochen waren.

