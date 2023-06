Stand: 23.06.2023 16:16 Uhr Petitionen an Bundestag: Erfolge aus MV

Zwei der erfolgreichsten Petitionen an den Bundestag sind 2022 in Mecklenburg Vorpommern entstanden. Mit rund 250.000 Unterschriften war die Petition zu den Sprach-Kitas die am meisten unterzeichnete. Mit rund 110.000 Unterschriften trug die Petition zum Erhalt der Frühchenstation am Neubrandenburg Klinikum bei. Der SPD Bundestagsabgeordnete Erik von Malottki findet es bemerkenswert, dass die Petition mit der größten Resonanz aus einem so kleinen Bundesland wie Mecklenburg Vorpommern gekommen sei. Zumal sie auch erfolgreich war. Die Sprach-Kitas bleiben erhalten.

