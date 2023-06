Stand: 08.06.2023 07:00 Uhr Sassnitz: Mehr Anzeigen zu Wasserverschmutzungen

Die Wasserschutzpolizei in Sassnitz hat in diesem Jahr bisher mehr Anzeigen zum Thema Wasserverschmutzungen bearbeiten müssen als im Vorjahreszeitraum. Die Wasserschutzpolizei erklärt sich den Anstieg dadurch, dass die Menschen mittlerweile sensibler auf den Klimawandel reagieren und dadurch häufiger Veränderungen melden. Insgesamt sind 14 Anzeigen wegen "Gewässerverunreinigung" von der Wasserschutzpolizei in Sassnitz aufgenommen worden. Im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres waren es fünf. Häufig sind unerlaubte Einleitungen von Stoffen die Ursache, so ein Sprecher. Es gab noch weitere Anzeigen. Bei diesen ging es um das Thema LNG - in keinem der Fälle konnte eine Verschmutzung festgestellt werden.

