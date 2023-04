Stand: 04.04.2023 17:02 Uhr Rostock: Liebherr erzielt Umsatz-Plus bei maritimen Kranen

Der Maschinenbauer Liebherr hat beim Bau von maritimen Kranen in Rostock ein Umsatz-Plus von rund zehn Prozent erreicht. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht der Firmengruppe für 2022 hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Das seien 812 Millionen Euro mehr als noch 2021. Liebherr beschäftigt in Rostock rund 1.600 Mitarbeiter.

