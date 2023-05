Stand: 22.05.2023 11:37 Uhr Neustrelitz: Toter nach Brand in Gartenlaube identifiziert

Nachdem am vergangenen Freitag infolge des Brandes einer Gartenlaube in Neustrelitz ein zunächst unbekannter Toter gefunden worden war, hat die Polizei eigenen Angaben nach nun die Identität des Mannes geklärt: Es handle sich um den 63-jährigen Besitzer der Laube. Das hätten Ermittlungen und rechtsmedizinische Untersuchungen ergeben. Außerdem habe ein Gutachter feststellen können, dass das Feuer an einer Couch ausgebrochen und fahrlässig verursacht worden war. Passanten hatten den Brand gemeldet, die Freiwillige Feuerwehr hatte beim Eintreffen eine bewusstlose Person vorgefunden. Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Das Feuer wurde durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr schnell gelöscht.

