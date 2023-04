Neuer Datenschützer für MV hängt in Sicherheits-Check fest Stand: 18.04.2023 14:25 Uhr Knapp fünf Monate nach seiner Wahl im Landtag ist der neue Landesdatenschützer Sebastian Schmidt (Die Linke) noch immer nicht im Amt. Grund sind nach NDR Informationen außergewöhnlich lang andauernde Sicherheitsüberprüfungen.

"Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern" heißt das Amt ganz offiziell. Im Organigramm der obersten Datenschutzbehörde steht das entsprechende Kästchen ganz oben über allen anderen Funktionen. Diese sind - wie es sich gehört - mit Namen verbunden. Ausgerechnet im Kästchen der Behördenleitung aber steht "N. N" - kein Name vorhanden.

Schmidt seit Dezember 2022 gewählt

Dabei ist längst klar, wer es werden soll: Der 45-jährige Jurist Schmidt wurde Anfang Dezember vom Landtag gewählt - er arbeitete zuletzt als Grundsatzreferent in der Linksfraktion. Schmidt ist Nachfolger des ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten Heinz Müller, dessen sechsjährige Amtszeit abgelaufen war. Trotz seiner Wahl im Parlament kann Schmidt seine Arbeit als oberster Landesdatenschützer nicht beginnen. Der Grund: Der Verfassungsschutz hat die nötigen strengen Sicherheitsüberprüfungen noch nicht abgeschlossen. Dazu zählen in der höchsten Kategorie Ü3 auch Befragungen von Personen aus dem Umfeld des Kandidaten. Schmidt hat als Datenschützer Zugang zu geheimen Dokumenten und Verschluss-Sachen.

Ungeduld in der Linksfraktion wächst

Allerdings gilt die Länge der Prüfung als ungewöhnlich - in Schmidts Linksfraktion wächst auch deshalb die Ungeduld über die Dauer des Verfahrens. "Seit Januar machen wir Druck an verschiedenen Stellen", so der Parlamentarische Geschäftsführer Torsten Koplin. Seine Fraktion hatte den gebürtigen Thüringer Schmidt vorgeschlagen, der Verfassungsschutz ist SPD-Innenminister Christian Pegel unterstellt. Es gab bereits Gespräche mit Pegel und seinem Staatssekretär Wolfgang Schmülling (SPD) - bisher ohne Ergebnis. Eine vom NDR angefragte Stellungnahme des Innenministeriums liegt bisher nicht vor. Auf NDR Anfrage erklärte Schmidt, er würde sich eine Beschleunigung wünschen. Bis dahin wird die Behörde von Vize-Chef Rolf Hellwig geführt - so steht es im Organigramm.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.05.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Datenschutz