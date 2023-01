Neubrandenburg: Stadt will den leerstehenden Kaufhof kaufen Stand: 12.01.2023 13:49 Uhr Die Stadt Neubrandenburg prüft, ob sie das ehemalige Kaufhof-Gebäude in der Innenstadt kaufen kann - auch um das Sterben der Innenstadt zu bremsen.

Wesentlicher Grund für die Kaufpläne: Die Stadtverwaltung macht sich Sorgen, dass das riesige Gebäude am Markt und der Haupt-Einkaufsstraße ansonsten dauerhaft leerstehen könnte. Denn der jetzige Eigentümer - eine Vermögensverwaltungsgesellschaft aus Hamburg - hatte in den vergangenen Monaten angekündigt, nichts mehr in die Immobilie zu investieren. Unter anderem würden zeitgemäßer Brand- und Schallschutz eine wirtschaftliche Nutzung verhindern.

Gebäude steht unter Denkmalschutz

Hinzu kommt, dass das komplette Gebäude unter Denkmalschutz steht. Die nötigen Ausgaben wären durch Mieteinnahmen nicht wieder hereinzubekommen, so ein Sprecher des Eigentümers. Er bestätigte Gespräche mit der Stadt über einen Kauf. Was allerdings die Stadt Neubrandenburg als Eigentümer anders machen könnte, wollte die Stadt noch nicht sagen. Der Stadt sei es wichtig, im Herzen Neubrandenburgs wichtige Einzelhandels- und Gewerbeflächen schnell zugänglich zu machen, heißt es in einer Mitteilung. Nach Informationen des NDR käme die städtische Wohnungsgesellschaft als Käufer in Frage. Allerdings müsste der Bebauungsplan erst geändert werden, um in dem Haus Wohnungen und gegebenenfalls einen Supermarkt unterbringen zu können.

Kaufhaus einst Kunden-Magnet

Früher waren Kaufhäuser Anziehungspunkt, die Kunden in die Innenstädte lockten, wovon auch die übrigen kleinen Geschäfte profitierten. Doch von den vier einst großen Ketten – Hertie, Kaufhof, Horten, Karstadt – ist nur noch Galeria Karstadt Kaufhof übrig. Das Unternehmen ist gerade dabei, weitere Standorte zu schließen.

Unterschiedlicher Umgang mit leerstehenden Kaufhäusern

Gerade kleinere Städte haben es schwer, neue Nutzer für die Gebäude zu finden. Drei Städte in Schleswig-Holstein sind sehr unterschiedlich damit umgegangen. Schleswig hat ein leerstehendes Kaufhaus erworben und ließ es abreißen. Auf der Brachfläche tut sich allerdings immer noch nichts. In Rendsburg zog ein Altenheim ins ehemalige Kaufhaus. In Husum fand sich ein Investor, der am selben Standort ein neues Einkaufszentrum mit vielen kleineren Einzelhändlern und Gaststätten errichtete.

