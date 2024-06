Stand: 25.06.2024 17:00 Uhr Neubrandenburg: Polizei stoppt Motorradfahrer mit 200 km/h auf der B96

Die Polizei hat am Vormittag einen Motorradfahrer nahe Neubrandenburg gestellt, der innerhalb und außerhalb der Stadt viel zu schnell unterwegs war. Der 46-Jährige sei auf der B96 in der Stadt 150 und außerhalb 200 km/h gefahren, so eine Polizeisprecherin. Außerdem werfen die Beamten dem Mann vor, die Anhalteaufforderung der Polizei nicht beachtet zu haben. Während der Verfolgungsfahrt hätte der Motorradfahrer auch andere Autos waghalsig überholt, hieß es. Gegen ihn wird unter anderem wegen verbotenen Fahrzeugrennens ermittelt.

