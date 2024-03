Stand: 23.03.2024 06:54 Uhr Neubrandenburg: Mehrere Angriffe auf Personen

Am Freitagabend sind in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrere Personen von verschiedenen Tätern angegriffen worden. Gegen 19.30 Uhr attackierte ein Unbekannter zwei Männer mit einer Flasche, danach warf er mit einem Stein auf eine Fußgängerin. Kurz darauf versuchte ein anderer, bisher unbekannter Täter einer Frau die Handtasche zu entreißen. Gegen 23 Uhr schlug ein 32-Jähriger aus Eritrea in einer Spielothek eine Frau und verletzte sie im Gesicht. Alle fünf Opfer mussten im Klinikum behandelt werden. Gefasst wurde bisher nur der Angreifer aus der Spielothek.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.03.2024 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte