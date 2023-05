Stand: 29.05.2023 07:08 Uhr Neubrandenburg: Dreijähriges Kind nach Unfall schwerverletzt

In Neubrandenburg ist ein dreijähriges Mädchen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei passierte das Unglück in der Neustrelitzer Straße auf Höhe der Ampelkreuzung vor einem REWE-Markt. Das Mädchen sei aus bisher ungeklärtem Grund bei Rot auf die Straße gelaufen, eine 68-Jährige sei mit ihrem Auto stadtauswärts gefahren dann mit ihr zusammengestoßen. Rettungskräfte und ein Notarzt hätten das Kind vor Ort behandelt und dann in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Dort sei auch die anwesende 35-jährige Mutter des Mädchens mit einem Schock aufgenommen worden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.05.2023 | 07:00 Uhr