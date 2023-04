Stand: 05.04.2023 14:44 Uhr Nahverkehr: Meyer will bessere Taktung und Streckenverlängerungen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sollen Bus- und Bahn-Linien besser aufeinander abgestimmt werden. Das hat Landesverkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch in Schwerin angekündigt. Anlass dafür sei das geplante Deutschlandticket. Fahrpläne und Strecken der Verkehrsverbünde im Land sollten weiter aufeinander abgestimmt werden. Auch das Rufbussystem solle ausgebaut werden, das wird mit 15 Millionen Euro pro Jahr bezuschusst. Für den Ausbau der Buslinien will das Land an den jeweiligen Verkehrsbetrieb pro gefahrenen Kilometer 1,80 Euro zahlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.04.2023 | 14:00 Uhr