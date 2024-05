Nationalspieler Kroos beendet Karriere nach der Fußball-EM Stand: 21.05.2024 13:24 Uhr "Schluss bei Real, Schluss mit Fußball" - Nationalspieler Toni Kroos beendet in diesem Sommer seine überaus erfolgreiche Karriere. Vorher bestreitet der gebürtige Greifswalder bei der Heim-EM seine letzten Länderspiele.

Der 34-Jährige von Real Madrid gab seine Entscheidung am Dienstag in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" sowie in den sozialen Medien bekannt. "Die geht nicht ganz so leicht über die Lippen, aber sie ist getroffen", sagte der Weltmeister von 2014. "Und ich kann jetzt das Gefühl nachvollziehen, auf der einen Seite sehr happy und auf der anderen Seite sehr traurig zu sein."

Nach Comeback sofort wieder zentrale Figur im deutschen Nationalteam

Bei der EM wird der Anführer in der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann seine letzten Länderspiele absolvieren, bislang kommt der Mittelfeldstratege auf 108 Einsätze im DFB-Trikot. Nach der EM 2021 hatte Kroos seine Nationalmannschaftskarriere eigentlich beendet, war von Nagelsmann aber vor der Heim-EM zu den Länderspielen im vergangenen März zurückgeholt worden. Kroos ist für das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli einer der zentralen Spieler in Nagelsmanns Überlegungen.

Mit Real im Champions-League-Finale gegen Dortmund

"Ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht und bin in den letzten Tagen zu einer Überzeugung gekommen, und die lautet, dass diese Saison, diese wunderbare Saison, die zehnte mit Real, auch gleichzeitig meine letzte Saison mit Real ist", sagte Kroos, der mit den Königlichen am 1. Juni in London im Finale der Champions League auf Borussia Dortmund trifft. Bislang hat Kroos den Henkelpott fünfmal gewonnen, einmal mit dem FC Bayern, viermal mit Real.

Toni Kroos' Karriere in Zahlen Geburtstag: 04.01.1990

Geburtsort: Greifswald

Verein: Real Madrid

Bisherige Profi-Stationen:

Bayern München (2007-2014)

Bayer Leverkusen (Leihe 2009/2010)

Real Madrid (seit 2014)

Länderspiele/Tore: 108/17



Größte Erfolge:

Weltmeister: 2014

Champions-League-Sieger: 2013 (Bayern München), 2016, 2017, 2018, 2022 (Real Madrid)

Klub-Weltmeister: 2013 (Bayern München), 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 (Real Madrid)

UEFA-Supercup-Sieger: 2013 (Bayern München), 2014, 2016, 2017, 2022 (Real Madrid)

Deutscher Meister: 2008, 2013, 2014

Deutscher Pokalsieger: 2008, 2013, 2014

Spanischer Meister: 2017, 2020, 2022, 2024

Spanischer Pokalsieger: 2023

Spanischer Supercup-Sieger: 2017, 2020, 2022, 2024

Deutschlands Fußballer des Jahres: 2018

Wer ihm in den vergangenen Jahren aufmerksam zugehört habe, der habe gehört, dass es für ihn nur bei Real Madrid infrage käme, seine Karriere zu beenden. "Und wer jetzt eins plus eins zusammenzählen kann, der weiß, dass meine letzte Saison bei Real auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss bei Real, Schluss mit Fußball", sagte Kroos.

