Stand: 05.06.2024 12:46 Uhr Nadrensee: 16 Personen illegal über Polen eingereist

In Nadrensee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) an der deutsch-polnischen Grenze sind am frühen Mittwochmorgen insgesamt 16 Personen aufgegriffen worden, die keine Aufenthaltsgenehmigungen für Deutschland hatten. Sie wurden mit einem Dolmetscher befragt - demnach kamen sie von Russland über Weißrussland und Polen nach Deutschland. Die Personen kommen aus Ägypten, Syrien, Afghanistan, Pakistan und Marokko. Zwei Personen wurden dem Jugendamt übergeben, zwei andere nach Polen zurückgeschickt. Alle weiteren wurden in Richtung Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz aus dem Gewahrsam entlassen.

