Nach Kraftwerk-Blockade: Polizei ermittelt gegen Greifswalder Gruppe Stand: 10.09.2021 15:00 Uhr In der Greifswalder Innenstadt war die Wärmeversorgung am Freitag unterbrochen, weil Klima-Aktivisten ein Kraftwerk besetzt hatten. Jetzt ermittelt die Polizei. Einige Gruppenmitglieder weigerten sich jedoch, ihre Personalien preiszugeben.

Die Stadtwerke Greifswald hatten nach der Besetzung eines Blockheizkraftwerks drei Aktivisten wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Die Polizei ermittelt inzwischen aber gegen insgesamt sechs Aktivisten - von einigen sei die Identität noch nicht geklärt. Laut Polizei haben drei Gruppenmitglieder sich geweigert, ihre Personalien preiszugeben. Sie hätten ihre Hände mit einer klebrigen Substanz eingeschmiert, damit ihnen keine Fingerabdrücke abgenommen werden können, und hätten ihre Gesichter verschmutzt, hieß es. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft seien die Gesichter gereinigt, fotografiert und andere erkennungsdienstliche Daten genommen worden.

Stadtwerke stufen die Aktion als lebensgefährlich ein

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Greifswald, Thomas Prauße, hatte mehrfach versucht, die Aktivisten dazu zu bewegen, vom Schornstein und vom Dach des Blockheizkraftwerkes herunterzukommen. "Ich habe jederzeit Verständnis für Protest, aber nicht für diese Art von Aktionen", sagte Prauße NDR 1 Radio MV. Die Aktion sei ein lebensgefährlicher Akt gewesen. In der Anlage werde Erdgas verbrannt, aus dem 30 Meter hohen Schornstein würden bis zu 300 Grad heiße Gase abgeleitet. Außerdem bestehe das Dach des Gebäudes aus sogenannten Lüftungsmatten. Die Gefahr, dort durchzubrechen, sei sehr hoch.

Weitere Informationen Greifswald: Wärmeversorgung nach Kraftwerksbesetzung unterbrochen In Teilen Greifswalds gab es am Morgen kein heißes Wasser. Ein Blockheizkraftwerk war von Aktivisten besetzt und abgeschaltet worden. Die Stadtwerke erstatteten Anzeige gegen drei Besetzer. mehr

Kraftwerk aus Sicherheitsgründen abgestellt

Die Klima-Aktivisten hatten seit dem frühen Freitagmorgen Teile auf dem Gelände des Kraftwerks besetzt. Um 5.30 Uhr war ein Aktivist am Abluftturm des Kraftwerks empor geklettert und hatte ein großes Transparent entrollt. Mitstreiter stiegen auf das Dach des Kraftwerks. Eine Person kletterte auf einen Baum und hängte dort ein Plakat mit der Aufschrift "Gas is over", also "Gas ist vorbei", auf. Mit der Aktion wollten sie darauf aufmerksam machen, dass das Verbrennen von Erdgas klimaschädlich sei und der Ausstieg aus der Nutzung deshalb ihrer Ansicht nach schnell erfolgen müsse. Nach Gesprächen mit der Polizei verließen die Aktivisten am späten Vormittag mit einer Drehleiter der Feuerwehr wieder die Anlage. 450 Haushalte und 25 Unternehmen waren laut den Stadtwerken zeitweise von der Warmwasserversorgung abgeschnitten.

Scharfe Kritik von CDU und AfD

Scharfe Worte fand der CDU-Bürgerschaftsfraktion in Greifswald für die Aktion. "Die sogenannten Klimaaktivisten haben mit ihrer Aktion den Rahmen der politischen Auseinandersetzung über Klimaschutzpolitik verlassen und sind für mich schlicht Kriminelle", sagte Fraktionschef Axel Hochschild. Sie schadeten Tausenden von Greifswaldern und den Stadtwerken. "Während der Aktion und in den anschließenden Gerichtsverfahren muss die ganze Härte des Gesetzes wegen dieses Hausfriedensbruchs gegen die Straftäter zum Einsatz kommen", so Hochschild. Die AfD im Landtag in Schwerin betonte, Klimaschutz sei kein Freischein für Kriminalität. Die vorsätzliche Störung eines Kraftwerksbetriebes sei kein "Klima-Aktivismus" oder "grüne Folklore" mehr, sondern ein staatsgefährdender Akt, sagte AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.09.2021 | 15:00 Uhr