Stand: 16.01.2024 17:50 Uhr NDR fördert Kultur in MV mit 810.000 Euro

Mit rund 810.000 Euro unterstützt der Norddeutsche Rundfunk auch in diesem Jahr die Kultur in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als fünfzig Musik- und Filmprojekte erhalten finanzielle Förderung und Unterstützung durch Kulturberichterstattung. Filmfestivals und Dokumentarfilmproduktionen aus Mecklenburg-Vorpommern unterstützt der NDR mit knapp 180.000 Euro. Für Musikprojekte stehen rund 630.000 Euro zur Verfügung. Den großen Festivals bleibt der NDR ein verlässlicher Partner. Für das Jahr 2024 haben aber auch viele kleine Kulturinitiativen Förderanträge eingereicht. Und fast alle konnten berücksichtigt werden, freut sich Funkhausdirektor Joachim Boeskens. Schwerpunkt der NDR Kulturförderung sind Jugendprojekte. Neben den Jugendsinfonieorchestern werden auch das internationale JugendBigBand-Treffen in Neubrandenburg oder das Detect Classic Festivals für neue Musik in Bröllin unterstützt.

