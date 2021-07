NDR MV Live: Wie hat sich Vorpommern entwickelt? Stand: 09.07.2021 14:28 Uhr Ein Vorpommern-Fonds, ein Vorpommern-Rat und ein Vorpommern-Staatssekretär sollen es richten: Seit 2016 hat die Landesregierung die Entwicklung Vorpommerns verstärkt im Fokus. NDR MV Live hat Zwischenbilanz gezogen.

Schlechtere Wirtschaftskraft, drohende medizinische Unterversorgung, höhere Arbeitslosigkeit und ausbaufähige Mobilität: Der östliche Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns hat mit großen Problemen zu kämpfen. Seit fünf Jahren hat das Land nun einen Vorpommern-Staatssekretär. Patrick Dahlemann (SPD) ist Interessenvertreter der Region am Kabinettstisch in Schwerin und Ansprechpartner vor Ort. Seit 2018 gibt es außerdem den sogenannten Vorpommern-Fonds. Drei Millionen Euro jährlich stehen für Projekte in Vorpommern zu Verfügung. Mit dem Geld soll die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung unterstützt, der gesellschaftliche Zusammenhalt gefördert und die regionale Identität gefördert werden.

Immer wieder wird Kritik an dem Amt des Vorpommern-Staatssekretärs laut. Rund 600.000 Euro jährlich kosten die Personalstellen und die Räumlichkeiten. Geld, das nach Meinung einiger lieber direkt in den Vorpommern-Fonds und damit in Projekte vor Ort fließen sollte. Ein weiterer Vorwurf, den sich Dahlemann stetig anhören muss, ist, dass er Förderbescheide übergebe, sonst aber nichts für die Region tue.

Leuchtturmprojekte und kleine Förderungen

Demgegenüber sind in den vergangenen Jahren einige Projekte angestoßen worden. Dazu zählt beispielsweise die Entscheidung zum Wiederaufbau der Darßbahn, die Bewegung zur Wiederinbetriebnahme der Karniner Eisenbahnbrücke zwischen Berlin und Usedom und die jüngste Entscheidung des Kabinetts, einen Teil der Anlage von Prora zu kaufen, um ein Dokumentationszentrum zu errichten. Ebenfalls auf der Haben-Seite finden sich seine Bemühungen bei der Sanierung des Schlosses in Ludwigsburg, der Entwicklung des Industrieparks Berlin-Stettin in Pasewalk und die Mitteleinwerbung für die Anklamer Projekte Ikareum, Schwimmhalle und Schulcampus.

AUDIO: Folge 22 - 5 Jahre Vorpommern im Fokus (47 Min) Folge 22 - 5 Jahre Vorpommern im Fokus (47 Min)

Weiße Flecken und weiterhin schwerwiegende Probleme

Trotzdessen zeigt ein Blick auf die Förderkarte: Einige Regionen haben nichts vom Geldregen aus dem Vorpommern-Fonds abbekommen und auch der eine oder andere Bürgermeister kennt Dahlemann nur von seiner anfänglichen Ämtertour durch die Region. Die Kritik geht weiter: Grundsätzliche Probleme der Region sind nach wie vor vorhanden. Das Lohnniveau ist zu gering. Arbeitsplätze sind häufig nicht sicher. Es fehlen Radwege, ausgebaute Straßen, Zug- und Busanbindungen. Junge Menschen wünschen sich eine Perspektive.

