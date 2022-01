Mutmaßliche Belarus-Schleuser in Pasewalk vor Gericht Stand: 19.01.2022 12:54 Uhr Vor dem Amtsgericht Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beginnt am 10. Februar der Prozess gegen zwei mutmaßliche Schleuser. Sie sollen im Spätsommer vergangenen Jahres 16 Irakerinnen und Iraker aus Polen nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht haben.

Dem 39-jährigen Mann und der 38-jährigen Frau aus Polen wird vorgeworfen, die Migranten aus dem Irak in einem Transporter von der Grenze zu Belarus quer durch Polen bis in die Nähe von Löcknitz transportiert und dort an einer Bundesstraße ausgesetzt zu haben. In der Gruppe befanden sich auch viele Kinder. Während der Fahrt sollen die Migranten eng an eng auf dem Boden im Transporter gesessen haben.

Angeklagte derzeit in U-Haft

Das könnte sich möglicherweise auf die Höhe des Strafmaßes auswirken. Denn wer als Schleuser Menschen unter unwürdigen und gesundheitsgefährdenden Umständen transportiert, werde strenger bestraft, heißt es. Der Prozess vor dem Amtsgericht Pasewalk beginnt am 10. Februar. Die Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft. Insgesamt hat die Bundespolizei von August bis November 2021 über 1.300 illegale Einreisen aus Belarus über Polen nach Mecklenburg-Vorpommern registriert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.01.2022 | 15:00 Uhr