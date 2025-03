Modellprojekt in Neubukow: Kinder- und Familienzentrum eröffnet Stand: 28.03.2025 16:00 Uhr Das Kinder- und Familienzentrum in Neubukow ist an die Kita "Gipfelstürmer" angebunden. Das ist Absicht: Das Sozialministerium will diese neuen Zentren an genau solchen Orten haben, um Hemmschwellen abzubauen.

Insgesamt 16 dieser Einrichtungen soll es geben - verteilt auf alle Landkreise und kreisfreie Städte. Kinder, Eltern und Alleinerziehende sollen dort unkompliziert Unterstützung bekommen: bei herausfordernden Lebenssituationen oder beim Beantragen staatlicher Leistungen zum Beispiel. 90 Prozent der Kosten trägt das Land über Fördermittel. Zunächst bis Ende 2026 werden die Kinder- und Familienzentren im Rahmen dieses Modellprojekts so finanziert.

Viele Pläne für das neue Zentrum

Die neue Anlaufstelle in Neubukow wird laut Betreiber durch eine Pädagogin betreut. Stephanie Höppner will vom kommenden Monat an unter anderem Sportangebote für Familien und Entspannungsangebote für Eltern anbieten. Seit Anfang des Jahres hat sie sich ein Bild gemacht von den Wünschen und Bedürfnissen der Familien vor Ort. So gab es schon vor der offiziellen Eröffnung die ersten Kurse, wie zum Beispiel ein Pfadfinderprogramm für Kinder in Kooperation mit der Kirchengemeinde. Und Höppner hat noch mehr Ideen für das neue Kinder- und Familienzentrum. So plant sie zum Beispiel ein Eltern-Café und sucht dafür jetzt nach geeigneten Räumlichkeiten.

