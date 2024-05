Mit Küchenmesser erstochen: Prozessauftakt wegen Totschlags Stand: 27.05.2024 05:53 Uhr Vor dem Landgericht in Neubrandenburg muss sich von heute an ein 38-Jähriger verantworten. Er soll mit einem Küchenmesser auf seine Lebensgefährtin eingestochen haben. Sie starb infolge innerer Blutungen.

Im vergangenen Jahr ist der Streit eines Paares in der gemeinsamen Wohnung in Malchow eskaliert. In Folge der Auseinandersetzung hat der 41-jährige Mann laut Staatsanwaltschaft mit einem großen Küchenmesser zweimal auf seine 38-jährige Lebensgefährten eingestochen.

Frau stirbt an inneren Blutungen

Damit habe er den Tod seiner aus der Slowakei stammenden Partnerin zumindest billigend in Kauf genommen, heißt es weiter. Die Frau ist an ihren inneren Blutungen gestorben. Früheren Angaben der Ermittler zufolge hatte der Angeklagte nach dem gewaltsamen Tod der Frau die Polizei selbst gerufen.

Angeklagt wegen Totschlags

Nun muss sich der Mann aus Polen vor dem Landgericht in Neubrandenburg verantworten. Der Vorwurf: Totschlag. Für den Prozessauftakt am Vormittag sind drei Zeugen geladen. Vorerst sind bis zum 5. Juni fünf Verhandlungstage anberaumt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte