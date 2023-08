Malchow: Frau getötet - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Stand: 22.08.2023 16:54 Uhr Nach dem Tod einer Frau in Malchow sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Gegen den Mann wurde am Dienstagnachmittag Haftbefehl erlassen. Die Polizei hat zudem weitere Details zu dem Fall bekanntgegeben.

Laut Polizei hatte der 37-jährige Pole selbst die Beamten am Montagabend informiert. Bei der anschließenden Durchsuchung einer Wohnung in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fanden Polizisten die leblose Frau, die aus der Slowakei stammt. Es seien Anzeichen von äußerer Gewalteinwirkung festgestellt worden, heißt es weiter. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Tatverdächtiger und Opfer wohnten zusammen

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei kannten sich der Tatverdächtige und das Opfer. Beide arbeiteten in derselben Firma und wohnten zusammen in der Wohnung, in der die Frau leblos aufgefunden worden ist. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern der Polizei zufolge noch an.

