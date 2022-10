Mehrere Tausend Menschen bei Protesten gegen Energiepolitik Stand: 04.10.2022 06:34 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montagabend wieder Tausende Menschen gegen die aktuelle Energie-und Russlandpolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen.

Die Polizei zählte mehr als 7.500 Teilnehmer in insgesamt etwa 15 Städten. Demos fanden unter anderem in Wismar, Waren und Torgelow statt. Die größte Veranstaltung gab es in Schwerin mit rund 3.000 Beteiligten. In Neustrelitz stellte sich der parteilose Bürgermeister Andreas Grund den Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es ging unter anderem um die Energiepreisgestaltung der Stadtwerke, die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge und wie sich Neustrelitz auf einen möglichen Krieg hierzulande vorbereitet.

Deutschland- und "Druschba"-Flaggen

In Neubrandenburg forderte ein Redner neben bezahlbarer Energie eine Friedenspolitik statt Waffenlieferungen an die Ukraine. Anders als in den Vorwochen waren dieses Mal bei mehreren Demonstrationen deutlich mehr Deutschlandfahnen zu sehen. Dazu Flaggen mit dem Wort "Freundschaft" auf Deutsch und Russisch.

