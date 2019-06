Stand: 14.06.2019 10:18 Uhr

Mehr als sechs Jahre Haft wegen Kindesmissbrauchs

In Schwerin ist am Freitag ein 64-Jähriger wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Vergewaltigung verurteilt worden: Der Mann muss für sechs Jahre und drei Monaten ins Gefängnis. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Schweriner seit 2013 einen Jungen aus seinem Bekanntenkreis in acht Fällen zu sexuellen Handlungen gezwungen hat.

Vorbestrafter Angeklagter hatte Taten gestanden

Demnach verging der Angeklagte sich unter anderem bei nächtlichen Angelausflügen an dem Kind, das anfangs elf Jahre alt war. Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte hatte kurz vor dem Ende des Prozesses die Taten eingeräumt und so eine weitaus höhere Strafe vermieden. Die Staatsanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre Haft beantragt, der Verteidiger sechs Jahre.

Junge war auch Opfer im Fall "Power for Kids"

Der betroffene Junge gehörte auch zu den Opfern des Leiters des inzwischen geschlossenen Schweriner Jugendclubs "Power for Kids". Dieser wurde im vergangenen Jahr wegen vielfachen sexuellen Kindesmissbrauchs zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt.

