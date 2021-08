Mehr als 650 neue Lehrkräfte in MV angestellt Stand: 03.08.2021 18:04 Uhr Mecklenburg-Vorpommern hat zu Beginn des neuen Schuljahres 657 Lehrerinnen und Lehrer an den öffentlichen Schulen neu eingestellt. 20 Prozent von ihnen sind Quereinsteiger.

An den öffentlichen Schulen Mecklenburg-Vorpommerns haben zu Beginn des neuen Schuljahres am Montag 657 Lehrerinnen und Lehrer neu angefangen. Das hat Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) mitgeteilt. 34 weitere Stellen sind noch offen und ausgeschrieben. Für 140 Lehrerstellen laufen die Einstellungsverfahren noch. Sie sind vor allem für Vertretungslehrer vorgesehen sowie für Lehrkräfte, die Angebote an Ganztagsschulen gestalten. Mit den Neueinstellungen sei die Unterrichtsversorgung an den Schulen abgesichert so Bildungsministerin Martin.

Jede fünfte Lehrkraft ist Quereinsteiger

Einige Schulen suchen laut Martin noch Fachlehrer, beispielsweise für evangelische Religion. Knapp 170 der neu gewonnenen Lehrer waren Referendare. Viele von ihnen wurden direkt nach ihrem Abschluss von ihren Ausbildungsschulen übernommen. Etwa 20 Prozent der neu eingestellten Lehrkräfte haben kein klassisches Lehramt. Damit sinkt die Quote der Lehrer-Seiteneinsteiger bei den Neueinstellungen wieder. Im vergangenen Schuljahr lag sie bei gut einem Drittel.

