Mehr als 40 Veranstaltungen zum Volkstrauertag

Am heutigen Volkstrauertag wird in mehr als 40 Städten und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert. Der Gedenktag wird traditionell zwei Sonntage vor dem ersten Advent begangen.

Gedenkstunde im Landtag

Nach einer Kranzniederlegung auf dem Soldatenfriedhof in Schwerin, findet die zentrale Gedenkstunde des Landes im Plenarsaal des Landtages statt. Daran nehmen unter anderen Landtagspräsidentin Birgit Hesse und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) teil. Caffier war bereits am Sonnabend auf der Kriegsgräberstätte im polnischen Stare Czarnowo (Neumark). Dort waren im April die Gebeine von 1500 deutschen Kriegstoten beigesetzt worden. Caffier ist auch Landesvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Ehrenposten und Kranzniederlegung in Güstrow

Neben Dörfern und Städten wie Moidentin, Bibow, Bad Sülze oder Tessin wird auch in Güstrow der Toten gedacht. Dort hält nach der Aufstellung eines militärischen Ehrenpostens der Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) eine Ansprache. Nach der Kranzniederlegung gedenken die Gäste der Toten. Obwohl Güstrow während des Zweiten Weltkrieges kaum zerstört wurde, gab es zahlreiche militärische und zivile Opfer. Unter ihnen waren fast 500 Menschen, die sich in den letzten Kriegstagen im Mai 1945 das Leben nahmen.

