Stand: 02.05.2019 14:26 Uhr

Mehr als 100 Sportwagen: Illegales Rennen auf A20

Die Polizei hat bei einem Großeinsatz auf der A20 mutmaßliche Teilnehmer eines illegalen Autorennens gestoppt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden am frühen Nachmittag an der Raststätte Fuchsberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) zwischen Wismar und Rostock 40 hochmotorisierte Autos aus dem Verkehr gezogen. Es sollen aber noch mehr als 60 Sportwagen auf der Autobahn in Richtung Osten unterwegs sein.

Kontrollstellen eingerichtet

Mit Geschwindigkeiten von mehr als 250 km/h sind die Raser ins Visier der Polizei geraten. Laut Polizei handelt es sich um Autos der Marken Porsche, Lamborghini und Ferrari.

Es seien mobile und stationäre Kontrollstellen eingerichtet worden, ein Hubschrauber unterstütze die Aktion. Die Autos seien Richtung Osten unterwegs. "Bisher ist es noch nicht zu einem Unfall gekommen." Es seien Polizisten beider Präsidien in Rostock und Neubrandenburg sowie der Bundespolizei im Einsatz. Woher die Autos kamen, ist bislang nicht bekannt.

Polizei ruft Autofahrer auf A20 zur Vorsicht auf

Die Polizei rief Autofahrer auf der A20 in Fahrtrichtung Stettin zur Vorsicht auf. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sachdienliche Hinweise wie etwa KfZ-Kennzeichen mutmaßlicher Teilnehmer des Rennen der Polizei mitzuteilen.

