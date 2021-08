Mehr Unterstützung für jüdische Gemeinden in MV

Stand: 09.08.2021 13:23 Uhr

Deutlich mehr finanzielle Unterstützung gibt es für die jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden fünf Jahren. Ein entsprechender neuer Staatsvertrag wurde am Nachmittag in Schwerin unterzeichnet.