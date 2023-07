Media-Analyse: NDR 1 Radio MV bleibt in MV beliebt Stand: 12.07.2023 16:16 Uhr Nach den Ergebnissen der aktuellen Mediaanalyse MA 2023 Audio II ist das NDR Landesprogramm für Mecklenburg-Vorpommern von Montag bis Freitag mit einem Marktanteil von 23,7 Prozent weiterhin beliebt.

Im Bereich der Tagesreichweite liegt NDR 1 Radio MV von Montag bis Freitag mit 26,1 Prozent hinter der Ostseewelle, die auf 29,5 Prozent kommt. Insgesamt schalten täglich 399.000 Radio-Hörerinnen und -Hörer aus Mecklenburg-Vorpommern NDR 1 Radio MV ein. Dieses umfasst die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Online und DAB+.

Wie viele Menschen ein Radioprogramm hören, wird zweimal jährlich durch Umfragen, die sogenannten Media-Analysen, ermittelt. Der Marktanteil sagt aus, wie groß der Anteil der Hördauer eines Programms an der Hördauer aller Sender ist. Die Tagesreichweite umfasst alle Personen, die im Tagesablauf (5 bis 24 Uhr) während mindestens eines vorgegebenen Zeitintervalls (15 Minuten) ein Radioprogramm gehört haben und sei es auch nur für ein paar Minuten.

Chefredakteurin Patett: "Ausdruck von Vertrauen"

„Radiohören spielt im Leben der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin eine große Rolle. Das NDR 1 Radio MV -Team bedankt sich bei allen Hörern und Hörerinnen, die wir in ihrem Alltag mit Information, aber auch Unterhaltung begleiten dürfen“, so die multimediale Chefredakteurin des NDR in Mecklenburg-Vorpommern, Gordana Patett.

NDR Intendant Joachim Knuth: "Landesprogramme stabil auf hohem Niveau"

"Radio ist und bleibt ein lebendiges Medium. Es spielt im Alltag der Norddeutschen unverändert eine zentrale Rolle. Das zeigt sich bei Jung und Alt, auf dem Land wie in der Stadt: Unser junges Programm N-JOY gewinnt dazu und die vier Landesprogramme des Norddeutschen Rundfunks bleiben insgesamt stabil auf hohem Niveau", sagte NDR Intendant Joachim Knuth.

Zur Media-Analyse

Alle angegebenen Daten beziehen sich auf Montag bis Freitag. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Online und DAB+.

Die Media-Analyse wird regelmäßig von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erstellt. Die Ergebnisse der nächsten MA Audio werden am 20. März 2024 veröffentlicht.

