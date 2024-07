Media-Analyse: NDR 1 Radio MV bleibt stabil im Radiomarkt MV Stand: 17.07.2024 13:37 Uhr Nach den Ergebnissen der aktuellen Mediaanalyse MA 2024 Audio II ist das NDR Landesprogramm für Mecklenburg-Vorpommern von Montag bis Freitag mit einem Marktanteil von 25,3 Prozent in der Hörergunst gestiegen.

Im Bereich der Tagesreichweite liegt NDR 1 Radio MV von Montag bis Freitag mit 26,7 Prozent hinter der Ostseewelle, die auf 29,6 Prozent kommt. Insgesamt schalten täglich 390.000 Radio-Hörerinnen und -Hörer aus Mecklenburg-Vorpommern NDR 1 Radio MV ein, bundesweit sind es sogar 439.000 Hörerinnen und Hörer. Damit bleibt NDR 1 Radio MV das zweiterfolgreichste öffentlich-rechtliche Radioprogramm Deutschlands. Die Werte der Meadianalyse umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Livestreaming und DAB+.

Im Norden hören 8,84 Millionen Menschen täglich Radio, das entspricht 71,6 Prozent der Norddeutschen. Die durchschnittliche Verweildauer im Norden liegt laut jüngster Media-Analyse bei 255 Minuten am Tag. Die aktuelle Media-Analyse bescheinigt auch den unter 30-Jährigen im Norden eine hohe Radionutzung (59,1 Prozent Tagesreichweite und 190 Minuten Verweildauer).

Chefredakteurin Patett: "Wir freuen uns sehr!"

"Wir freuen wir uns, dass die Hörerinnen und Hörer bei uns in Mecklenburg-Vorpommern NDR 1 Radio MV vertrauen und regelmäßig nutzen. NDR 1 Radio MV steht vor allem für eine verlässliche regionale Berichterstattung - das werden wir zukünftig noch intensivieren. Die Vielfalt der Themen und der Meinungen der Menschen hier im Land, ihre Herausforderungen in diesen Zeiten - das bilden wir ab und sind mit unseren Reporterinnen und Reportern vor Ort," so die multimediale Chefredakteurin des NDR MV, Gordana Patett.

Zur Media-Analyse

Wie viele Menschen ein Radioprogramm hören, wird zweimal jährlich durch Umfragen, die sogenannten Media-Analysen, ermittelt. Der Marktanteil sagt aus, wie groß der Anteil der Hördauer eines Programms an der Hördauer aller Sender ist. Die Tagesreichweite umfasst alle Personen über 14 Jahre, die im Tagesablauf (5 bis 24 Uhr) während mindestens eines vorgegebenen Zeitintervalls (15 Minuten) ein Radioprogramm gehört haben und sei es auch nur für ein paar Minuten.

Die Media-Analyse wird regelmäßig von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erstellt. Die Ergebnisse der nächsten MA Audio werden am 26. März 2025 veröffentlicht.

