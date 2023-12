Stand: 05.12.2023 07:59 Uhr Mecklenburgische-Seenplatte: Beitragsfreie Kita abgesichert

Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte muss bis Jahresende ein Loch von rund drei Millionen Euro stopfen, um die beitragsfreie Kita abzusichern. Der Kreistag gab am Abend seine Zustimmung. Die zusätzlichen Ausgaben wurden mit den Stimmen aller in Berlin und Schwerin regierenden Parteien beschlossen. Die AfD stimmte dagegen, die CDU enthielt sich. Die CDU hatte im Vorfeld angekündigt ebenfalls dagegen zu sein, wahrte so aber die Brandmauer zur AfD. Die beitragsfreie Kita ist grundsätzlich für viele Gemeinden finanziell ein Problem. In Dargun beraten die Stadtvertreter Dienstagabend darüber, wie sie zusätzliche Kosten in Höhe von 60.000 Euro absichern können. Das sind 15 % mehr Ausgaben als geplant für die beitragsfreie Kita.

