Mecklenburg-Vorpommern immer stärker auf Zuwanderung angewiesen Stand: 24.01.2022 07:40 Uhr Die Lücke zwischen Geburten und Sterbefällen in Mecklenburg-Vorpommern vergrößert sich seit 2016 kontinuierlich. Das wird sich in Zukunft auch auf den Bedarf an Fachkräften auswirken.

Im Jahr 2020 hat es in Mecklenburg-Vorpommern 9.790 Todesfälle mehr gegeben als Geburten, so das Statistische Landesamt in Schwerin. Auf rund 12.000 Neugeborene kamen landesweit rund 21.850 Tote. Am größten ist der Unterschied zwischen Sterbefällen und Geburten in den Kreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald, am geringsten in der Hansestadt Rostock.

Anwerbeprogramme für akuten Fachkräftebedarf

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hatte bereits zum Jahreswechsel auf der Basis von Modellprojekten Anwerberprogramme für Länder außerhalb der Europäischen Union vorgeschlagen. Hierbei ist es jedoch wichtig, dass die Menschen auch im Land bleiben wollen.

Integrationsministerin Stefanie Drese (SPD) will das mit einem Integrations- und Teilhabegesetz unterstützen: "Wir brauchen eine stärkere interkulturelle Öffnung aller staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen, Vereine und Gruppen." Dabei habe der öffentliche Dienst in Bezug auf die Repräsentanz der Gesellschaft eine Vorbildrolle, so die Ministerin.

