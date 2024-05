Masern: 80 Prozent der Kleinkinder geimpft Stand: 10.05.2024 15:54 Uhr Die große Mehrzahl der Kleinkinder in Mecklenburg-Vorpommern ist gegen Masern geimpft. Doch fehlt bei einigen noch die erforderliche zweite Impfung. Das zeigen Daten der Techniker Krankenkasse.

80 Prozent der im Jahr 2020 geborenen Kinder in MV sind vollständig gegen Masern geimpft. Das zeigen Daten der Techniker Krankenkasse. Vollständig geimpft bedeutet: Das Kind hat zwei Impfdosen in den ersten beiden Lebensjahren bekommen. Knapp 16 Prozent der Kinder, die 2020 geboren sind, wurden aber nur einmal gegen die Virusinfektion geimpft. Drei Prozent der Kleinkinder haben gar keine Masernimpfung erhalten. Wenn etwa 95 Prozent der Bevölkerung geimpft seien, würden auch Menschen geschützt, die nicht oder noch nicht geimpft werden können, so die TK Mecklenburg-Vorpommern.

Nachweispflicht an Kitas und Schulen

"Um eine sichere Immunisierung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Kleinkinder beide Teilimpfungen erhalten", sagte die Landeschefin der Techniker Krankenkasse am Freitag in Schwerin. Die Krankheit wird durch das Masernvirus ausgelöst und ist hoch ansteckend. In einigen Fällen treten lebensbedrohliche Komplikationen auf, auch noch Jahre nach einer Infektion. Seit 2020 müssen Kinder und Beschäftigte in Kitas und Schulen einen Nachweis über eine Masernimpfung oder eine ausreichende Immunität vorweisen.

