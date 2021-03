Stand: 29.03.2021 14:58 Uhr Marlow: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Montag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 36-jährige Mann aus Wismar mit seinem Wagen von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer ist in eine Klinik gebracht worden. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Landesstraße 181 war zur Bergung des Fahrzeugs vorübergehend gesperrt. | 29.03.2021 15:01