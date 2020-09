Stand: 03.09.2020 16:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Maritime Wirtschaft: Alle Optionen werden geprüft

Die Bundesregierung schließt eine Staatsbeteiligung an den MV Werften nicht aus. Derzeit würden alle Optionen geprüft, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Der maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann (CDU), hatte bei einem Besuch in Rostock am Mittwochabend im Gespräch mit NDR 1 Radio MV noch gesagt: "Es ist nicht verlockend, dass der Steuerzahler Anteile übernehmen soll." Zudem wolle der Staat nicht in Konkurrenz zu anderen Werften treten. Berlin ziehe mit der Landesregierung an einem Strang, um die Werften mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund zu retten. Es gehe schließlich um den größten Industriebetrieb Mecklenburg-Vorpommerns mit rund 3.000 Arbeitsplätzen.

Rettungsschirm für MV Werften: Wie ist die Chance? Nordmagazin - 02.09.2020 19:30 Uhr Werden die MV Werften unter den Corona-Rettungsschirm des Bundes schlüpfen können? Norbert Brackmann, Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, im Gespräch.







2,33 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schwierige Risikobewertung bei MV Werften

Allerdings sei die Ausgangslage kompliziert, sagte Brackmann: Der Konzern Genting sei zugleich Eigentümer der MV Werften und Besteller der Schiffe. Genting sei Corona-bedingt mächtig in die Krise geraten und strukturiere sich derzeit um. Das mache es für die Banken schwierig, das Risiko abzuwägen. Immerhin geht es um 570 Millionen Euro, die die MV Werften unter dem Corona-Rettungsschirm des Bundes bekommen würden. Dafür müsse Genting überzeugende Gutachten vorlegen. Die Summe von 570 Millionen Euro nennt Landes-Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) seit einigen Monaten.

Unterstützung für AIDA

Dem ebenfalls durch die Corona-Krise bedrohten Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises sagte Brackmann Unterstützung zu: "AIDA hat für uns eine ganz große Bedeutung. Wir werden alles tun, wenn dort eine Hilfe notwendig sein sollte, diese auch zu prüfen." Ob Aida einen Antrag gestellt habe, wollte Brackmann mit dem Verweis auf das Betriebsgeheimnis nicht bestätigen. Interesse der Bundesregierung sei es, gerade die großen Branchen, die viele Arbeitsplätze an sich binden, durch diese schwierige Zeit zu bringen.

Land und Bund wollen sich kümmern

AIDA Cruises gehört zum US-Konzern Carnival Cruises, der seine Steuern nicht in Deutschland zahlt. Dennoch prüft die Bundesregierung offenbar den Antrag von AIDA Cruises auf Staatshilfen. Carnival sei zwar in einem großen Verband, aber Aida bestelle seine Schiffe in Deutschland. So wurde etwa das Mittelschiff samt Motoren für die "AIDAnova", dem weltweit ersten Kreuzfahrtschiff mit Flüssiggasantrieb, in Rostock auf der Neptun-Werft hergestellt. Land und Bund wollten sich um Werften, Zulieferer und Reedereien in ganz Deutschland kümmern, betonte der maritime Koordinator. Das Ziel sei klar, der Ausgang nicht.

Weitere Informationen Zukunft von AIDA Cruises bleibt ungewiss Kreuzfahrtschiffe liegen weltweit wegen der Corona-Pandemie in den Häfen fest. Die Passagierzahlen gehen massiv zurück, das betrifft auch die in Rostock ansässige Reederei AIDA Cruises. mehr Finanzausschuss gibt Geld für MV Werften frei Der Finanzausschuss des Landtags gibt grünes Licht für die Freigabe von 28 Millionen Euro zur Rettung der angeschlagenen MV Werften. Die Summe stammt aus einer Sicherheitsreserve. mehr

Weitere Informationen NDR Info Corona-Ticker: Dänemark öffnet Grenzübergänge NDR Info Dänemark lockert die Corona-Beschränkungen: An den Grenzen gibt es nur noch stichprobenartige Kontrollen. Außerdem: Im Norden wurden 202 Neuinfektionen registriert. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.09.2020 | 06:30 Uhr