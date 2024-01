Stand: 14.01.2024 06:26 Uhr Malchin: Auto geht in Flammen auf - Brandstiftung vermutet

In Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonnabendnachmittag ein Auto in Flammen aufgegangen Kurz vor 15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Trotz schnell eingeleiteter Löscharbeiten, ist am Passat ein Totalschaden entstanden. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus und hofft auf Zeugen.

